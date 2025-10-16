La nuova fase delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si può leggere attraverso l'immagine delle "carte", spesso usata da Trump. Entrambi i contendenti hanno le carte e possono giocarle, per giungere a una tregua, a uno stallo e a uno scontro. Possono esserci accordi temporanei. Ciò che è davvero difficile è la soluzione della questione, attraverso un accordo definitivo. Anche una guerra diretta è poco probabile: commercio e tecnologia sono altri modi, per fortuna meno cruenti, di farsi la guerra in questa fase storica tra le due potenze. Pechino ha violato la tregua commerciale, per colpire le vulnerabilità industriali degli Stati Uniti e ottenere maggiore leva nei negoziati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La partita a carte tra Trump e Xi