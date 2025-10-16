La Pantera si chiama Riad
Viareggio 1 Lucchese 1 VIAREGGIO (4-3-3): Nucci; Belluomini, D’Alessandro, Bertacca, Ivani; Baroni, Lollo, Gabrielli, Tieu (19’ st Apolloni), Pegollo (42’ st Maurelli), Galligani. (A disp.: Carpita, Bertelli, Gabrielli, Romanelli, Giannotti, Giannecchini, Morelli). All.: W. Vangioni. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (41’ st Mauro), Pupeschi, Santeramo, Lorenzini; Bartolotta (41’ st Ragghianti), Picchi, Palma (31’ st Russo); Caggianese (24’ st Maggiari), Piazze, Riad. (A disp.: Ennached, Rotondo, Mauro, Palo, Ragghianti, Galotti). All.: Pirozzi. Arbitro: Lachi di Siena (assistenti: Pappalardo di Empoli e Sordi di Firenze). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
