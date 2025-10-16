La Palestina è una scusa per attaccare lo Stato

Caro direttore Feltri, sono un cittadino milanese, e non posso restare in silenzio di fronte a ciò che è successo ieri a Udine, e a quanto stiamo vedendo in tantissime città d'Italia. Mentre a Gaza la tregua sembra tenere, gli ostaggi vengono restituiti e un dialogo, per quanto fragile, sembra farsi strada, qui da noi continuano manifestazioni violente contro le forze dell'ordine. Mi chiedo: che cosa c'entrano i poliziotti con Gaza? Perché si continua ad aggredire chi indossa una divisa? Qual è l'obiettivo reale di questi cortei veicolati come pacifisti, quando ormai non c'è più guerra dichiarata? Io temo che non sia affatto solidarietà per i palestinesi, ma una violenza politica contro lo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

