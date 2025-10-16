La Notte nel Cuore sospesa | l’ipotesi più tragica sulla serie

Colpo di scena per i fan di “La Notte nel Cuore”: la soap turca di Canale 5 si ferma temporaneamente. Secondo le ultime notizie, la serie subirà una sospensione della messa in onda dovuta a esigenze di palinsesto. Una decisione improvvisa che ha spiazzato il pubblico, già reduce da settimane di cambi di giorno e orario. La notizia è stata accolta con grande sorpresa, considerando che la soap era tra i titoli più seguiti della fascia serale. La pausa non sarebbe definitiva: si tratterebbe di una sospensione temporanea di una settimana, necessaria per fare spazio a eventi speciali e appuntamenti sportivi programmati da Mediaset. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it