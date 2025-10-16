la nazionale italiana sta per lanciare una maglia che potrebbe non indossare mai lo strano caso

La Nazionale Italiana si prepara a lanciare una maglia che potrebbe non vedere il campo. Dopo il 3-0 contro Israele, la squadra di Gennaro Gattuso è certa dei playoff per la qualificazione al Mondiale 2026, ma le chance di qualificazione diretta restano minime. Intanto, un leak di Footyheadlines svela quella che sarebbe la prossima divisa azzurra. Un omaggio al trionfo del 2006. Le immagini diffuse mostrano una maglia ispirata alla storica vittoria in Germania 2006. Il design celebra quel successo con dettagli dorati sui loghi Adidas e FIGC, posizionati su polsini e collo. La nuova maglia azzurra della Nazionale Italiana per il 2026, prodotta da Adidas e ispirata ai modelli storici. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

