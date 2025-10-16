La musica live protagonista da Agapè Lounge con Berlino84
Sarà una serata all’insegna della musica d’autore quella in programma venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 20:00, presso Agapè Lounge&Bistrot in via Aldo Pini, 10. Protagonista dell’evento sarà Fabio Gaetano Picciocchi, in arte Berlino84, con il suo spettacolo live Acoustic Symphony. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
