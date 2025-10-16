La mostra Vista Muro di Luigi Ottani al Centro Culturale Civica 15a
Dopo la pausa estiva, il Centro Culturale Civica 15a di Modena riapre le sue porte con una proposta di grande attualità e forte impatto emotivo. Sabato 18 ottobre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostra “Vista Muro” del fotografo Luigi Ottani, frutto di una serie di viaggi in Cisgiordania e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
