La mostra Vista Muro di Luigi Ottani al Centro Culturale Civica 15a

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pausa estiva, il Centro Culturale Civica 15a di Modena riapre le sue porte con una proposta di grande attualità e forte impatto emotivo. Sabato 18 ottobre alle ore 17.30 sarà inaugurata la mostraVista Muro” del fotografo Luigi Ottani, frutto di una serie di viaggi in Cisgiordania e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

