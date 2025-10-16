La morte di Edoardo Agnelli il giorno dopo il testamento del padre Gianni che lo nominava erede
Edordo Agnelli è morto il giorno dopo che il padre Gianni lo aveva dichiarato erede del 25% della cassaforte di famiglia. La bozza di atto notarile con il quale l’Avvocato disponeva la donazione della nuda proprietà della sua partecipazione nella Dicembre al figlio, riservandosi l’usufrutto, riporta un timbro con la data del 14 novembre 2000. Il corpo di Edoardo è stato ritrovato la mattina del 15. Secondo i legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra si tratta di informazioni che vengono usate «con l’unico scopo di suscitare sensazionalismo nell’opinione pubblica». La sottoscrizione del testo era prevista per l’anno successivo. 🔗 Leggi su Open.online
