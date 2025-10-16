La Monza che fu | le tessitrici tornano nel cotonificio
Nel vecchio cotonificio del quartiere Cederna all'inizio del '900 nasceva l'arte del "tessere", scrivendo un pezzo importante della storia di Monza. Una parabola che va di pari passo con quella delle tante tessitrici che allora popolavano l'illustre quartiere operaio di Cedernopoli, non troppo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
