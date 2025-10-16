La monoposto dell' Università di Udine in tre gare internazionali; si pensa a un nuovo modello

L'Università di Udine tira le fila della sua monoposto elettrica, Serena II Evo, e il bilancio è in crescita. Tre gare internazionali (in Ungheria, Croazia e Italia) portate a termine su tre; quarto posto alla valutazione del progetto e piazzamenti finali in posizione 11 e 12 su 30; il tutto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it