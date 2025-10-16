La modella ha scritto al brand di lingerie per sfilare nello show di New York Purtroppo il cast era già al completo | Volevo rappresentare le donne malate di cancro
«Q uando ho guardato quella lineup — sei donne, tre di colore, una trans, una formosa, tre sopra i quarant’anni — ho capito qualcosa di semplice e potente: anch’io dovrei esserci». Dopo aver lasciato i social, Bianca Balti ha scelto Substack per raccontarsi, aprirsi e condividere le sue esperienze con sincerità e libertà. Proprio su questa piattaforma ha svelato di aver scritto una lettera a Victoria’s Secret per essere inclusa nel cast del Victoria’s Secret Fashion Show 2025, con l’obiettivo di sfilare in nome dell’ inclusione e portare un messaggio di speranza alle donne colpite dal cancro. «Rappresento milioni di donne che hanno avuto o avranno il cancro. 🔗 Leggi su Iodonna.it
