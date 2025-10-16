La missione russa Bion-M2 l'Arca di Noè che ha portato nello spazio 75 topi e 1.500 moscerini

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La missione russa Bion-M2 ha portato in orbita 75 topi e 1.500 moscerini per studiare gli effetti dello spazio sulla vita. Un nuovo capitolo nella storia, scientifica ed etica, degli animali astronauti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

missione russa bion m2La missione russa Bion-M2, l’Arca di Noè che ha portato nello spazio 75 topi e 1.500 moscerini - 500 moscerini per studiare gli effetti dello spazio sulla vita ... Secondo fanpage.it

missione russa bion m2L'enigma della morte dei topi sull'Arca di Noè spaziale russa - M2 dell'agenzia di Mosca che stava conducendo esperimenti sui possibili effetti dei raggi cosmici sugli astronauti ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Missione Russa Bion M2