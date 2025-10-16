La minoranza insorge | | Distacchi di elettricità ormai è un’emergenza

Continui distacchi di energia elettrica a Granarolo: insorge la minoranza. A parlare per il gruppo consiliare ‘Per Granarolo’, Giorgio Pancaldi (foto sopra): "Abbiamo presentato una richiesta formale di assemblea pubblica per affrontare la problematica dei continui distacchi di energia elettrica che da mesi interessano diverse zone del nostro territorio. La richiesta nasce a seguito della risposta del sindaco, all’interrogazione del 15 luglio scorso, nella quale l’amministrazione comunale ha confermato di essersi limitata a inoltrare segnalazioni a E-Distribuzione, senza che vi siano stati incontri o azioni concrete risolutive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

