La Messana piega la resistenza dell' Atletico Catania 1994 e passa il turno in Coppa

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronto riscatto della Messana, che ha piegato la tenace resistenza dell’Atletico Catania 1994 nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza, guadagnandosi, così, la qualificazione dopo il 2 a 1 dell’andata. Gara subito vibrante e giallorossi in vantaggio all’11’: De Gaetano si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

