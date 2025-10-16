Giancarlo Giorgetti ha parlato chiaro: parto da meno 80 miliardi che sono gli interessi che devo pagare, a prescindere dalle richieste di Tizio e Caio. Avviso a chi si accinge al tradizionale assalto alla diligenza di fine anno. Quella annunciata è l’unica manovra possibile per proseguire il cammino virtuoso di sostenibilità dei conti pubblici in un’epoca d’incertezza e dazi. Responsabilità è tenerne conto nel tiro alla fune delle risorse. Anche nell’assalto alla diligenza ci vorrebbe sobrietà. Tre considerazioni su banche, crescita e manovre degli altri, in particolare Germania e Francia. Banche: il braccio di ferro è in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La mediazione tra austerità e sviluppo