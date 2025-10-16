La manovra il ministro Tajani | La tassa sugli extraprofitti è da Unione Sovietica non ci sarà

«Giorgetti mi ha assicurato durante l'ultima riunione del Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po' da Unione Sovietica. Io non credo che si debba intervenire con misure impositive, si deve invece avere un colloquio serrato. Sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla manovra,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La manovra, il ministro Tajani: "La tassa sugli extraprofitti è da Unione Sovietica, non ci sarà"

