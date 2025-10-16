La mamma di Alessandro Venturelli spera e chiede di cambiare la legge | Quando si sono mossi era già tardi

Da cinque anni Roberta Carassai cerca suo figlio Alessandro Venturelli, scomparso a Sassuolo. Ora chiede che la legge cambi: “Un figlio non si archivia, le persone scomparse vanno cercate”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

SI DICE CHE… Con immensa gioia è nato Alessandro!! Auguri di cuore alla mamma Carmen D'Angelo e al papà Antonello Saponieri - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “L’archiviazione? Quest’attesa sulla decisione mi fa ben sperare” - I genitori di Alessandro Venturelli, scomparso nel nulla a dicembre 2020 da Sassuolo, non si sono mai arresi e continuano dopo quasi cinque anni di buio a cercare il loro unico figlio. Scrive fanpage.it

Alessandro Venturelli scomparso, la mamma: “È stato abbandonato al suo destino ma sono convinta sia vivo” - Ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione per i figli scomparsi tenutasi il 4 ottobre a Roma, Roberta Carassai, mamma di Alessandro ... Secondo fanpage.it

Venturelli, la mamma in corteo, presidio delle famiglie a Roma: "Sono scomparsi, non sepolti" - È questo il chiaro messaggio alla base della manifestazione organizzata per il prossimo sabato 4 ottobre a Roma, in viale Giulio Cesare, alla ... Riporta ilrestodelcarlino.it