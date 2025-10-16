La magia dell' autunno torna in piazza | il grande ritorno della Festa della Zucca a Foiano della Chiana
Arezzo, 16 ottobre 2025 – . Appuntamento il 25 e 26 ottobre nel centro storico Dopo alcuni anni di interruzione, torna nel cuore di Foiano della Chiana la storica Festa della Zucca, uno degli appuntamenti più amati della stagione autunnale, capace di unire agricoltura, tradizione e convivialità. L'evento, promosso dal Comune di Foiano della Chiana in collaborazione con Confesercenti, Pro Loco Foiano della Chiana, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e con il sostegno di numerose associazioni locali, animerà il centro storico sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 con un ricco programma di attività per tutte le età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
