La maggioranza trova l' intesa sulle banche | concluso il vertice sulla manovra

Si è appena concluso positivamente il vertice di maggioranza sulla manovra. Ci sarebbe l'intesa tra Giorgia Meloni, i suoi due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sul contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio. Un vertice che è servito a trovare la "quadra" in vista del Consiglio dei ministri che domattina dovrà licenziare la manovra da 18 miliardi. Com'è noto, Tajani si è opposto alla tassa sugli extraprofitti bollandola come "una tassa che sa di U" e Forza Italia ha annunciato che non l'avrebbe mai votata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

