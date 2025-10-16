La maggioranza divisa sulle banche Tajani | Non ci sarà la tassa da Urss sugli extraprofitti

Ilfoglio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Giorgetti mi ha assicurato che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po' da Unione Sovietica". A dirlo è il vicepremier Antonio Tajani rispondendo a una domanda in merito alla prossima legge di Bilancio. A pochi giorni dall'approvazione del Consiglio dei ministri del Documento programmatico di bilancio, si riaccendono le tensioni nella maggioranza riguardo al contribuito alle banche e alle tasse sugli extraprofitti. Da un lato c'è la posizione della Lega, secondo cui le risorse provenienti dalle banche sono "fondamentali" per contribuire al sostegno di sanità e trasporti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la maggioranza divisa sulle banche tajani non ci sar224 la tassa da urss sugli extraprofitti

© Ilfoglio.it - La maggioranza divisa sulle banche. Tajani: "Non ci sarà la tassa da Urss sugli extraprofitti"

Argomenti simili trattati di recente

maggioranza divisa banche tajaniLa maggioranza divisa sulle banche. Tajani: "Non ci sarà la tassa da Urss sugli extraprofitti" -  Ma per la Lega i contribuiti degli istituti bancari sono "fondamentali". Riporta ilfoglio.it

maggioranza divisa banche tajaniLinea dura sulle banche, verso una tassa strutturale. La maggioranza si divide - L’Abi fa muro sulla tassazione straordinaria per reperire 4,5 miliardi. repubblica.it scrive

Banche, Tajani: tassa sugli extraprofitti roba da Urss, non ci sarà in manovra. Ma la Lega dice il contrario - "Giorgetti mi ha assicurato durante l'ultima riunione del Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Maggioranza Divisa Banche Tajani