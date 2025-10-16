"Giorgetti mi ha assicurato che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po' da Unione Sovietica". A dirlo è il vicepremier Antonio Tajani rispondendo a una domanda in merito alla prossima legge di Bilancio. A pochi giorni dall'approvazione del Consiglio dei ministri del Documento programmatico di bilancio, si riaccendono le tensioni nella maggioranza riguardo al contribuito alle banche e alle tasse sugli extraprofitti. Da un lato c'è la posizione della Lega, secondo cui le risorse provenienti dalle banche sono "fondamentali" per contribuire al sostegno di sanità e trasporti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La maggioranza divisa sulle banche. Tajani: "Non ci sarà la tassa da Urss sugli extraprofitti"