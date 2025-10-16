E ma Stokholma, dj e conduttrice radiofonica, assume quest’anno il ruolo di madrina alla Festa del Cinema di Roma, un incarico che, dice, la entusiasma per il suo profondo legame con il mondo del grande schermo. E sulla sua vita personale, in un’intervista a F racconta di essere single per scelta, e che il rapporto con Andrea Delogu è meglio di avere un marito: un’amicizia che rappresenta una presenza costante e affidabile. Sharenting o vetrina per i “like”? Ema Stokholma attacca Belen Rodriguez per le foto della figlia sui social X Leggi anche › Ema Stokholma rivela: «Sesso nei camerini di “Ballando con le stelle”». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La madrina della Festa Cinema Roma si racconta: dalla felicità di essere single all'amicizia che può essere più forte dell'amore