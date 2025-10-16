La madre di Andrea Sempio in ospedale d’urgenza Corona | Ha avuto un ictus Il nuovo malore dopo quello all’interrogatorio

Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata colta da un malore e trasportata d’urgenza dal 118 in ospedale, dove è stata sottoposta a una serie di verifiche mediche sul suo stato di salute. Il Corriere parla di accertamenti per escludere che non vi siano problemi neurologici. Fabrizio Corona ha postato una storia in cui afferma che la donna avrebbe avuto un ictus. Il 26 settembre la donna era stata sottoposta a perquisizione su ordine della Procura di Brescia, insieme al marito e ad altri parenti. Tutto questo, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione per l’indagine del 2017 su Sempio. 🔗 Leggi su Open.online