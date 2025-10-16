La madre di Andrea Sempio in ospedale d’urgenza Corona | Ha avuto un ictus Il nuovo malore dopo quello all’interrogatorio
Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata colta da un malore e trasportata d’urgenza dal 118 in ospedale, dove è stata sottoposta a una serie di verifiche mediche sul suo stato di salute. Il Corriere parla di accertamenti per escludere che non vi siano problemi neurologici. Fabrizio Corona ha postato una storia in cui afferma che la donna avrebbe avuto un ictus. Il 26 settembre la donna era stata sottoposta a perquisizione su ordine della Procura di Brescia, insieme al marito e ad altri parenti. Tutto questo, nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, accusato di corruzione per l’indagine del 2017 su Sempio. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Verissimo, Andrea Carnevale: "Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Le parole della madre di Andrea Sempio al Pm #Quartogrado - X Vai su X
Andrea Sempio, la madre Daniela Ferrari portata in ospedale per «accertamenti». Fabrizio Corona: «Ha avuto un ictus» - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Da msn.com
Portata in ospedale per accertamenti mamma di Andrea Sempio - Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in ospedale al pronto soccorso dove è sottoposta a degli accertamenti. Lo riporta rainews.it
Delitto di Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna non sarebbe in gravi condizioni ... Lo riporta tg24.sky.it