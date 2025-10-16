La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa | ricoverata al San Matteo di Pavia

Ilgiorno.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati molto rapidi, sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, e la donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La mamma di Andrea Sempio ha sempre proclamato con decisione l’innocenza del figlio riguardo ai fatti per i quali è attualmente indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la madre di andrea sempio ha un malore in casa ricoverata al san matteo di pavia

© Ilgiorno.it - La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa: ricoverata al San Matteo di Pavia

Scopri altri approfondimenti

madre andrea sempio haLa madre di Andrea Sempio ha un malore in casa: ricoverata al San Matteo di Pavia - Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi ... Scrive ilgiorno.it

madre andrea sempio haDelitto di Garlasco, la stoccata della madre di Andrea Sempio su Massimo Lovati: "Scelto perché costava poco" - La madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, ha detto che la scelta di Lovati come avvocato è stata di natura economica ... Scrive virgilio.it

madre andrea sempio haGarlasco, chi è il Maurizio nominato dai Sempio. De Rensis sbotta in tv: “Mi stupisce molto” - Spunta un’intercettazione risalente al 2017 in cui i genitori di Andrea parlano di una persona misteriosa, considerata “interessante” per l’inchiesta ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Andrea Sempio Ha