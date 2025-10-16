La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa | ricoverata al San Matteo di Pavia
Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati molto rapidi, sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, e la donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La mamma di Andrea Sempio ha sempre proclamato con decisione l’innocenza del figlio riguardo ai fatti per i quali è attualmente indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Verissimo, Andrea Carnevale: "Mio padre ha ucciso mia madre, un dolore ancora vivo" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Le parole della madre di Andrea Sempio al Pm #Quartogrado - X Vai su X
La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa: ricoverata al San Matteo di Pavia - Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi ... Scrive ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, la stoccata della madre di Andrea Sempio su Massimo Lovati: "Scelto perché costava poco" - La madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco, ha detto che la scelta di Lovati come avvocato è stata di natura economica ... Scrive virgilio.it
Garlasco, chi è il Maurizio nominato dai Sempio. De Rensis sbotta in tv: “Mi stupisce molto” - Spunta un’intercettazione risalente al 2017 in cui i genitori di Andrea parlano di una persona misteriosa, considerata “interessante” per l’inchiesta ... Scrive libero.it