La madre di Andrea Sempio ha un malore in casa | ricoverata al San Matteo di Pavia

Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2025 – Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007, è ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa. I soccorsi sono stati molto rapidi, sul posto è intervenuta anche l’automedica del 118, e la donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. La mamma di Andrea Sempio ha sempre proclamato con decisione l’innocenza del figlio riguardo ai fatti per i quali è attualmente indagato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

