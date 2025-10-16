La Luminara di San Ranieri candidata alla lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco

PISA – Pisa intende candidare la Luminara di San Ranieri alla lista rappresentativa Unesco del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Lo ha stabilito un atto di indirizzo della giunta comunale che, di fatto, avvia l’iter per intraprendere la candidatura. La giunta dovrà adesso costituire un gruppo di lavoro a supporto tecnico e scientifico, in considerazione della complessità delle attività da svolgere. La Luminara di San Ranieri, che si tiene ogni anno la notte del 16 giugno, vigilia del Patrono San Ranieri, è uno dei più spettacolari eventi della tradizione cittadina, espressione della tradizione culturale della città di Pisa fortemente radicata nel contesto cittadino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

