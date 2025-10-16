la lotta alla fame si combatte anche a tavola

C’è chi lotta la fame con le armi, chi con i trattati e chi, più semplicemente, con un menù. Da undici anni “ Ristoranti Contro la Fame ” trasforma la passione italiana per la tavola in una forma di solidarietà concreta. L’iniziativa, ideata da Azione Contro la Fame, è diventata la più grande campagna solidale della ristorazione in Italia, unendo chef, ristoratori e clienti in un’alleanza che parte da un piatto e arriva – letteralmente – dall’altra parte del mondo. L’edizione 2025 riparte, come da tradizione, il 16 ottobre, Giornata mondiale dell’Alimentazione, per proseguire fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

