La lotta alla fame si combatte anche a tavola
C’è chi lotta la fame con le armi, chi con i trattati e chi, più semplicemente, con un menù. Da undici anni “ Ristoranti Contro la Fame ” trasforma la passione italiana per la tavola in una forma di solidarietà concreta. L’iniziativa, ideata da Azione Contro la Fame, è diventata la più grande campagna solidale della ristorazione in Italia, unendo chef, ristoratori e clienti in un’alleanza che parte da un piatto e arriva – letteralmente – dall’altra parte del mondo. L’edizione 2025 riparte, come da tradizione, il 16 ottobre, Giornata mondiale dell’Alimentazione, per proseguire fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Da lunedì 8 settembre 2025 è sospesa la raccolta di indumenti usati conferiti nei cassonetti di competenza del Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo. Purtroppo il settore del riuso e riciclo dell’abbigliamento usato è in crisi da diversi mesi e in questo - facebook.com Vai su Facebook
