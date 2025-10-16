la lite col fratello degenera gomitata contro un carabiniere pluripregiudicato finisce in cella

Stava litigando con il fratello, un contrasto che è presto degenerato in violenza tanto che l’uomo ha anche brandito un machete per minacciarlo: all’arrivo dei militari, intervenuti per cercare di portare la calma, non si è per nulla tranquillizzato e ha ferito con una gomitata uno di questi per poi scagliarsi ugualmente sul parente. È per questo motivo che, nella serata di martedì, i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno infine proceduto con l’arresto di un sanvittorese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti intorno alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

