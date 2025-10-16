La lite col fratello degenera Gomitata contro un carabiniere pluripregiudicato finisce in cella
Stava litigando con il fratello, un contrasto che è presto degenerato in violenza tanto che l’uomo ha anche brandito un machete per minacciarlo: all’arrivo dei militari, intervenuti per cercare di portare la calma, non si è per nulla tranquillizzato e ha ferito con una gomitata uno di questi per poi scagliarsi ugualmente sul parente. È per questo motivo che, nella serata di martedì, i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno infine proceduto con l’arresto di un sanvittorese di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti intorno alle 19. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Violenta lite familiare nella notte: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha colpito il fratello con una pala. Scoperto un passato di maltrattamenti continui. #Cercola #aggressione #fratello - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello 2025 stasera in tv la prima eliminazione: anticipazioni In prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il reality. Tensioni nella Casa, lite tra Jonas e Omer - X Vai su X
La lite col fratello degenera. Gomitata contro un carabiniere pluripregiudicato finisce in cella - I militari intervenuti dopo una segnalazione lo hanno separato a fatica. Lo riporta ilgiorno.it
Giugliano, lite tra condomini degenera: urla, minacce e piante distrutte a colpi di mazze - Momenti di forte tensione questa mattina al Parco Antonella, in via Gianfelice a Giugliano, dove una lite tra due condomini è degenerata in un episodio di violenza che ha richiesto l’intervento delle ... Secondo ilmattino.it