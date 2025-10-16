Oggi pomeriggio, alle 17.30, alla biblioteca Classense verrà inaugurata la mostra ’ La libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense’. Un viaggio in cui vengono ricostruiti tre secoli di storia della biblioteca, dal 1500 al 1800, da cui emerge la profonda trasformazione dell’istituzione. I visitatori potranno osservare alcuni tra i pezzi più rari del patrimonio librario e non solo. "L’esposizione si sviluppa in tre sezioni – spiega Patrizia Ravagli, presidente dell’Istituzione Biblioteca Classense –. Si inizia nel Corridoio Grande con il racconto della vita culturale del monastero tra ‘’500 e ‘’600, si prosegue nell’Aula Magna dove sono esposti alcuni volumi della libreria voluta dall’abate Pietro Canneti, per poi tornare nel Corridoio Grande con l’ultima parte dedicata all’incremento delle collezioni camaldolesi anche museali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La libreria dei Camaldolesi . Una mostra sulle sue origini