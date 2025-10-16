La lezione di Gino Cecchettin | Ragazzi non smettete di sognare merito di Giulia se riesco a espormi
Macerata, 16 ottobre 2025 – “Bisogna insegnare ai genitori a formare i propri figli, eliminando il timore di parlare di tematiche spesso pensate come taboo. A scuola, sono necessari programmi educativi che aiutino a sviluppare le relazioni nel modo corretto”. Così Gino Cecchettin (membro fondatore della fondazione Giulia Cecchettin), in collegamento da Vienna (per impegni sopraggiunti) nell’incontro del Macerata Humanities Festival di ieri, al teatro della Filarmonica. L’appuntamento «Trasformare il dolore per rinnovare la vita comune» ha visto la presenza sul palco del rettore Unimc, John McCourt, e della prorettrice alle politiche di equità e diversità UniTrento, Barbara Poggio, in un confronto su senso della memoria e ruolo delle istituzioni accademiche nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
