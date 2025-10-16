La Juvecaserta non si ferma più | quinto successo di fila

Primo turno stagionale infrasettimanale e quinto successo consecutivo della Paperdi Juvecaserta che conserva così imbattibilità e primato in classifica. La formazione di coach Lino Lardo si è imposta sulla Virtus Imola con il punteggio di 93-58. Un divario ampio, raggiunto nonostante coach Lardo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

