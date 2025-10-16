Bergamo. “Incontreremo un sponsor tecnico mondiale e poi punteremo la NFL con il sogno di presentare il progetto alla Fox che ne possiede i diritti”. A pronunciare queste parole è Francesco Gullo, 45enne imprenditore di Pavia ed ex partecipante di “Campioni, il sogno”, reality show calcistico andato in onda su Mediaset tra il 2004 e il 2006. Gullo tramite il supporto dei Lions Bergamo, con cui la sua società GULLOCAM FG18 ha firmato una partnership fino al 2045, sogna di stravolgere l’universo del football americano ed in particolare la NFL, la più grande Lega professionistica al mondo, esportando la sua invenzione, la “GulloCam”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La GulloCam nel football americano: partnership con i Lions Bergamo, verso la Nfl