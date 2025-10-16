La guerra deve finire Trump e Putin appuntamento a Budapest per il summit bis L’europa lo legge sui giornali
Due ore e mezza di telefonata per darsi appuntamento per un secondo summit, che questa volta si svolgerà a Budapest. Questa la conclusione sostanziale della lunga conversazione che Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto nel tardo pomeriggio. Ed è una conclusione non da poco. Intanto dimostra che, a dispetto di tante dichiarazioni roboanti e persino minacciose, una linea di comunicazione tra Mosca e Washington è sempre rimasta aperta dopo il summit di Anchorage. I segnali in questo senso erano stati molti e non ci stupiremmo se un ruolo di messaggero fosse stato svolto da Aleksandr Lukashenko, il pittoresco autocrate bielorusso protagonista di una love story politica con Trump che dura da tempo (compresa una zuccherosa lettera di buon compleanno inviata da Trump) ed è culminata nei giorni scorsi in una proposta di Lukashenko per “un accordo di vasta portata” tra Bielorussia e Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
