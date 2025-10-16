La Groenlandia si sta rimpicciolendo e spostando | cosa succede all'isola più grande del mondo

Grazie a un modello matematico e ai dati raccolti da decine di stazioni GPS, i ricercatori hanno determinato che la Groenlandia si sta rimpicciolendo e spostando verso Nord-Ovest. Negli ultimi due decenni si è mossa di quasi mezzo metro. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

