La Grecia approva la giornata lavorativa di 13 ore | è il primo Paese in Europa

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Parlamento greco ha dato il via libera alla legge che introduce, per la prima volta in Europa, la possibilità di giornate lavorative fino a 13 ore. Il provvedimento, promosso dal governo conservatore di "Nea Dimokratia" guidato da Kyriakos Mitsotakis, è stato approvato dopo due giorni di. 🔗 Leggi su Today.it

