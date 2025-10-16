La goliardata finisce in tribunale | blocco con nastri e led ferito uno scooterista

Due ragazzi di 21 anni, difesi dagli avvocati Marco Brusco e Luca Maori, sono stati rinviati a giudizio, presso il Tribunale penale di Spoleto, per un blocco stradale, avendo ostruito una strada con dei nastri da cantiere.Secondo la Procura i due, all’epoca dei fatti 19enni, “posizionavano ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it