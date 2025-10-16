La giunta di Scafati fa marcia indietro sulla rotatoria Santocchio | Un successo per la città

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo settimane di polemiche, l’amministrazione comunale di Scafati fa un passo indietro sul progetto della rotatoria in via Pizzone Salice, riportando al centro l’interesse pubblico sulla viabilità e la sicurezza dei cittadini. “ Finalmente si è fatto prevalere l’interesse della città su quello privato “, commenta con soddisfazione Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati. “ Ringrazio i funzionari comunali che hanno avuto il coraggio di rappresentare al Sindaco e alla Giunta l’importanza di questa opera per automobilisti e pedoni. Questo è un segnale chiaro: il dovere verso la comunità viene prima di tutto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

