La Giornata Mondiale dell’Alimentazione vuole focalizzare l’attenzione sul diritto al cibo oggi molto spesso negato Ne parla la nutrizionista Ilenia Grieco

I l cibo è un diritto fondamentale di ogni essere umano. È questa la motivazione per cui la FAO nel 1979 ha istituito la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, che si celebra il 16 ottobre. Un tema, quello del diritto al cibo violato che, oggi più che mai, assume una rilevanza drammatica. Lo spiega la nutrizionista. Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Leggi anche › Giornata Mondiale dell’Alimentazione: 10 regole per una dieta sana Cibo: i dati FAO. Secondo i dati FAO, «circa 673 milioni di persone soffrono la fame. Altrove, i crescenti livelli di obesità e i numerosi sprechi alimentari indicano un sistema squilibrato dove spesso ricchezza e povertà coesistono gomito a gomito. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La Giornata Mondiale dell’Alimentazione vuole focalizzare l’attenzione sul diritto al cibo, oggi molto spesso negato. Ne parla la nutrizionista Ilenia Grieco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giornata mondiale dell’alimentazione 2025: il cibo e i suoi limiti nel mondo che cambia - X Vai su X

In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che verrà celebrata il prossimo 29 ottobre, l’UOC di Neurologia-Stroke Unit dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria organizza tre giornate di screening cerebrovascolare, al fine di i - facebook.com Vai su Facebook

Giornata mondiale del cane: approfittiamone per riflettere, non solo per fare post sui social - Dal 2004 il 26 agosto si celebra la giornata mondiale dedicata ad uno degli animali domestici più amati dall’uomo, l’amico a quattro zampe per eccellenza che in molti casi è considerato, a tutti gli ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Giornata mondiale del cane, falsi miti e consigli per prendersene cura - Il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, un appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe che ricorda quanto siano parte integrante delle nostre vite e invita a riflettere su come ... Da rainews.it

Domenica Giornata mondiale senza auto: 10 trekking car-free per scoprire l’Italia - La mobilità dolce, però, non è solo una scelta ecologica: è anche una forma di benessere. Scrive iodonna.it