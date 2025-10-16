La Giornata mondiale dell' alimentazione può essere il momento giusto per cominciare la dieta salva pianeta cominciamo?

Wired.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Eat-Lancet Commission lancia l’allarme: nessuna strategia climatica sarà efficace senza una trasformazione profonda dei sistemi alimentari. Ma lancia anche una “dieta planetaria” per invertire la rotta. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - La Giornata mondiale dell'alimentazione può essere il momento giusto per cominciare la dieta "salva pianeta", cominciamo?

