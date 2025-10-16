La fuga dall’Italia continua Stellantis punta sugli Usa

Stellantis tenta il rilancio e punta su maxi-investimenti. Una buona notizia, certo, ma non per l’Italia. Perché a fronte di una produzione ormai ridotta all’osso e di promesse al governo finora non mantenute, la società guarda agli Stati Uniti. E mentre il milione di automobili da produrre l’anno in Italia, obiettivo fissato dal ministro Adolfo Urso, è una chimera, Stellantis punta tutto su un altro mercato. L’investimento sarà di 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, puntando così sul mercato statunitense aumentando gli impianti produttivi nazionali. Si tratta del più significativo investimento negli States della società in 100 anni di storia, con l’obiettivo di introdurre cinque nuovi veicoli sul mercato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

