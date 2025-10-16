Nuovi colpi di scena ci attendono nella quindicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre? Riflettori puntati su Bahar, che accetterà di incontrare Sarp e scoprirà nel peggiore dei modi che lui ha un’altra moglie e altri due bambini. Scopriamo insieme le trame settimanali. Kadin – La forza di una donna, trame al 24 ottobre. Bahar accetta l’invito di Sarp e si reca in un albergo per incontrarlo. In realtà però l’invito non è partito da lui, ma da Sirin, che ha escogitato quel modo per mostrare alla sorellastra che ‘ex marito ha un’altra moglie e due figli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Bahar si reca all’appuntamento con Sarp e scopre il suo segreto