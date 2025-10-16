La fortuna bussa al Cep gratta e vinci da 500 mila euro in via Pietro Scaglione

Sul lotto iniziale di 22 milioni e 80 mila biglietti soltanto 4 celavano sotto la patina argentata un premio da 500 mila euro. Bene, uno di questi tagliandi è stato venduto in una tabaccheria di via Pietro Scaglione, al Cep. Lì un fortunato giocatore ha acquistato il gratta e vinci della serie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

