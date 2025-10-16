La Forlì del Risorgimento visita guidata in centro E un' intervista immaginaria ad Aurelio Saffi

Forlitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, con ritrovo e partenza alle 10 da piazza Saffi (davanti al palazzo comunale), Antonella Greggi, Mirtide Gavelli, Luigi Ascanio, Enrico Bertoni, Mario Proli e Gabriele Zelli condurranno una camminata nel cuore della Forlì risorgimentale. L'appuntamento è promosso in occasione del 206°. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Risorgimento Visita Guidata