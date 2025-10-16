La Fondazione Mezzogiorno lancia Kyma il polo euro-mediterraneo della narrazione

Napoli si prepara a diventare il nuovo crocevia del dialogo tra editoria e audiovisivo sul piano internazionale. Nel 2026 prenderà il via la prima edizione di Kyma – Storie che prendono il largo, una nuova iniziativa promossa dalla Fondazione Mezzogiorno con l’obiettivo di candidare la città a polo euro-mediterraneo per lo scambio di diritti e la costruzione di sinergie creative tra i protagonisti delle industrie culturali. La manifestazione è in programma nell’autunno 2026 e si propone come un market-gate del Mediterraneo: un punto di accesso privilegiato per editori, scrittori, registi, interpreti, broadcaster, piattaforme OTT e produttori interessati a contenuti originali, radicati nella ricchezza culturale del Sud e del Mediterraneo e capaci di parlare ai mercati globali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it