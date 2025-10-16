La Fondazione Architetti Firenze organizza l' itinerario Sulle tracce del Liberty

È alla scoperta di una Firenze poco nota e per questo ancora più affascinante e sorprendente che si svolge l’itinerario organizzato dalla Fondazione Architetti Firenze per il prossimo martedì 21 ottobre, ore 15.00-17.30 con ritrovo in Via Scipione Ammirato n.99, a Firenze. Un percorso che conduce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

