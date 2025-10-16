La Flotilla rifiuta l'Ambrogino | Non lo accetteremo fino a quando Milano non rompe i legami con Tel Aviv |
Margherita Cioppi, capomissione della barca Karma, ha dichiarato su Instagram che la Flotilla rifiuterà l'Ambrogino d'oro fino a quando il Comune non prenderà una posizione netta riguardo alla questione palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
«No, grazie». La Flotilla rifiuta l’Ambrogino d’oro La capomissione Cioppi declina la massima onorificenza del comune di Milano che vuole tenere il piede in due scarpe: pesa il gemellaggio della città con Tel Aviv Beatrice Sofia Urso - X Vai su X
Quello che state ascoltando un audio esclusivo di Benedetta Scuderi, europarlamentare che è stata detenuta in Israele insieme agli altri membri della Global Sumud Flotilla. Il Parlamento europeo si rifiuta di discutere delle violazioni del diritto internazionale d - facebook.com Vai su Facebook
Margherita Cioppi, capomissione della Flotilla, rifiuta l'Ambrogino finché c'è il gemellaggio con Tel Aviv - Le parole della capomissione di Karma, imbarcazione che ha preso parte alla Sumud Flotilla, dopo che il suo nome è stato proposto per l'Ambrogino d'Oro ... Secondo milanotoday.it
Chi merita davvero l'Ambrogino - Se ci mancava la prova regina a dimostrare che la Flotilla dei ProPal non aveva nulla a che fare con gli aiuti ai bambini di Gaza ma era solo ... Come scrive iltempo.it
La Flotilla insulta Milano. "Tenetevi l'Ambrogino" - La capo missione rifiuta il premio civico voluto da Verdi e Pd. Scrive msn.com