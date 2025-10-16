La Flotilla rifiuta l'Ambrogino | Non lo accetteremo fino a quando Milano non rompe i legami con Tel Aviv |

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Margherita Cioppi, capomissione della barca Karma, ha dichiarato su Instagram che la Flotilla rifiuterà l'Ambrogino d'oro fino a quando il Comune non prenderà una posizione netta riguardo alla questione palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

