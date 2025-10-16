La Fille du régiment di Donizetti ritorna alla Scala dopo 18 anni

Ecodibergamo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LIRICA. Sei rappresentazioni con Juan Diego Flórez e Julie Fuchs. Nel cast anche Barbara Frittoli, che domenica 19 ottobre sarà a Villa di Serio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

