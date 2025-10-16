La figlia di Totò Riina in carcere per estorsione minacciava gli imprenditori | Siamo gli stessi di un tempo

La Cassazione ha rigettato il ricorso della figlia del capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina: Maria Concetta Riina è accusa di estorsione aggravata e per lei si apriranno le porte del carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

