La festa di compleanno finisce a bottigliate picchiato il festeggiato Aveva reagito a un insulto | Sei piccolo devi stare zitto
ANCONA – Cena con la fidanzata e un gruppo di parenti della donna, per il suo compleanno ma poi in serata si uniscono tre amici e la situazione degenera. Il festeggiato è stato preso a bottigliate in testa finendo in ospedale con una prognosi di dieci giorni e un taglio in fronte. La festa finita. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
