La festa della Puglia a Sesto San Giovanni
Le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi. È un vero e proprio villaggio del sud, dove mangiare, bere e divertirsi, quello che tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre a Sesto San Giovanni accoglierà "La Puglia che ti piglia", il format targato Tipico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Sagra del Fungo Cardoncello torna a Ruvo di Puglia Novembre con percorsi enogastronomici, musica, laboratori, mostre, artisti di strada, visite guidate ed escursioni. Una grande festa dei sapori murgiani organizzata d - facebook.com Vai su Facebook
La Puglia che ti piglia, il primo villaggio pugliese itinerante - Dal 17 al 19 ottobre Tipico Eventi torna a Sesto San Giovanni con l’amatissimo format “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA - Da milanotoday.it
La Puglia che ti piglia (100% Puglia), sagra con piatti tipici, musica e balli - Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 torna in piazza Oldrini a Sesto San Giovanni (Milano) l'evento gastronomico La Puglia che ti piglia (100% Puglia), il villaggio pugliese itinerante che porta i ... Lo riporta mentelocale.it
Festa di Sesto, un mese di eventi. Musica live, cabaret e giochi: "Momenti pensati per tutte le età" - Ricco il programma: dal concerto “Misa Tango” al premio Selezione Bancarella alla partita di baskin. Come scrive ilgiorno.it