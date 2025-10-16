La festa della Puglia a Sesto San Giovanni

Le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi. È un vero e proprio villaggio del sud, dove mangiare, bere e divertirsi, quello che tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre a Sesto San Giovanni accoglierà "La Puglia che ti piglia", il format targato Tipico. 🔗 Leggi su Monzatoday.it