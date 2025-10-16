La Festa del Cinema 2025 accende la Capitale | gli eventi dal centro alla periferia

oma si prepara a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Dal 15 al 26 ottobre 2025, la Festa del Cinema di Roma celebra la sua ventesima edizione con un programma che abbraccia tutta la città: dal cuore storico alle periferie, dai teatri ai musei, dalle carceri ai centri culturali. Come da tradizione, il fulcro della manifestazione sarà l’ Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che ospiterà proiezioni, incontri, eventi e mostre nelle sue sale – Sinopoli, Petrassi, Teatro Studio Gianni Borgna e AuditoriumArte. Nei foyer si potranno visitare le esposizioni “Franco Pinna. Mondocinema” e “Non essere cattivo: dieci anni dopo”, mentre i 1300 metri quadrati di red carpet che attraversano il viale principale si confermano tra i più grandi al mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it