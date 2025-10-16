La Fenice salta la prima | vince l' odio rosso contro Beatrice Venezi
Vince il pregiudizio rosso. La prima del Wozzeck di Alban Berg, in programma per venerdì 17 ottobre al Teatro La Fenice di Venezia in versione italiana per celebrare il centenario del debutto dell’opera, non andrà in scena. Lo spettacolo è stato infatti annullato a causa dello sciopero delle maestranze contro Beatrice Venezi. La sua nomina, infatti, come arcinoto è alla base dello sciopero. La Venezi è stata nominata direttrice musicale stabile a partire dall’autunno 2026, una scelta che ha generato forti polemiche interne. Il sovrintendente Nicola Colabianchi, che ha preso la decisione, è accusato dai lavoratori di aver agito senza un adeguato confronto e di aver ceduto, secondo alcuni, a pressioni politiche legate alla vicinanza della direttrice a Atreju e alla Presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
